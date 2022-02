Après un dimanche particulièrement pluvieux et venteux, on peut parler d’un net retour au calme ce lundi. Mis à part quelques gouttes, voire quelques flocons sur l’extrême est du pays, le temps est redevenu sec et les éclaircies ne tarderont pas à se développer. Le ciel se dégageant en fin de nuit, les températures ont chuté et de faibles gelées sont observées aux endroits les plus froids : vallées de l’Est et du sud de la Belgique. Au fil des heures, le soleil va s’affirmer partout et il fera sec en toutes régions. Le vent d’ouest soufflera de manière modérée et les températures ne dépasseront pas 2 à 4°C sur les reliefs et 7 à 8°C dans toutes les autres régions. En toute fin de journée, des nuages d’altitude reviendront à partir du littoral, mais sans conséquence.