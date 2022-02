Net redoux en ce jour de la Chandeleur

Vendredi, une nouvelle zone de pluie devrait traverser le pays d’ouest à partir du milieu de la matinée. Elle va ramener de l’air nettement plus frais chez nous et les températures vont baisser de manière spectaculaire dans le courant de l’après-midi. On notera 5 à 9°C, mais ce sera avant midi, il fera plus frais ensuite.

Samedi, les modèles météo s’accordent sur une accalmie avec de belles éclaircies, sans doute la journée la plus lumineuse de cette semaine. On ne dépassera plus 4 à 8°C mais il faudra en profiter car dès dimanche une nouvelle zone de pluie devrait aborder notre pays par l’ouest, tout en s’accompagnant d’un net redoux et d’un renforcement significatif du vent.