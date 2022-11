Nestlé s’invite sur Minecraft : sensibilisation ou greenwashing ?

À partir de ce 10 novembre, Nestlé ouvre un serveur sur Minecraft, le jeu vidéo le plus vendu de l’histoire, dédié à l’agriculture dite "responsable". Appelé Farmtopia, ce lieu virtuel a pour objectif de sensibiliser et questionner les nouvelles générations aux sujets de l’agriculture responsable et de la biodiversité.

Le concept est simple : grâce aux mécaniques de cultures présentes dans le jeu, les joueurs pourront prendre le rôle d’agriculteurs et comprendre les enjeux de la protection de l’environnement dans ce secteur. Lors de la première saison, les gamers pourront entretenir les sols pour qu’ils restent fertiles ou encore de se pencher sur des thématiques comme l’agroforesterie.

Mais Nestlé ne s’arrête pas là !