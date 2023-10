Malgré son tout jeune âge, ce jeune Loubérien a décidé de réaliser son plus grand rêve en foulant la scène de The Voice Kids !

Lors de son Blind, Nessio a interprété le titre " Je chanterai " d’Ezra Muqoli. Ce titre sorti il y a quatre ans est interprété par l’ex-membre du groupe Kids Unités. Au long des années, il a connu un énorme succès avec plus de 13 millions de vues sur YouTube.

Sans une onde de stress, Nessio a ambiancé le studio en partageant sa joie et sa bonne humeur. Avec ce titre rythmé et plein d’espoir, il a prouvé à Alice On The Roof, désormais sa coach, qu’il méritait grandement sa place au sein de l’aventure The Voice Kids.