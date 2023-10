Nessio a 10 ans et il vient de La Louvière. Il chante depuis qu’il a 5 ans, grâce à sa cousine qui est chanteuse. Débordant d’imagination, Nessio a l’ambitieux projet de devenir architecte plus tard. Pour son Blind, Nessio a décidé de rester dans sa bulle et de mettre son stress de côté en s’attaquant au titre " Je chanterai " d’Erza Muqoli.