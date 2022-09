"Nés en France" est une chanson d'Yves Simon qui, par un accident de rime, est toujours dans l'actualité...

Yves Simon , 72 ans et dont on attend l’autobiographie pour janvier 2019, est dans l’actualité avec un disque hommage " Génération(s) éperdue(s) ", dans lequel la nouvelle génération reprend quelques titres de son répertoire, mais pas celui-ci.

" Nés en France " est sorti en 1988 et on peut la considérer comme sa chanson " Touche pas à mon pote ". À l’époque, Yves Simon fréquente beaucoup Harlem Désir – l’un des fondateurs de SOS Racisme – il est assez engagé contre une loi de Charles Pasqua qui veut remettre en question le droit du sol (le fait d’être Français quand on naît en France). Et ça lui inspire la chanson " Nés en France ". Un texte dans lequel il joue avec les sonorités, il multiplie les allitérations. Un texte où il travaille un vocabulaire argotique et qui a une résonnance particulière aujourd’hui…

" Dis-moi, c'est quoi ? Saint-Malo, Saint-Malo, c'est là. Où t'es né? Où ça ? Saint-Étienne est tienne et tu veux y rester. Chez toi à Marseille, y'a l'port et la mer. Des revolvers. "

La Bretagne, la Loire, la Cote d’Azur – il forme une sorte de triangle d’or de l’immigration en France dans lequel sont nés des enfants qu’il va montrer du doigt et apostropher… Et il va s’adresser à eux en ces termes : " Bridés, frisés, blackos, portos ". Il utilise des termes injurieux, des classiques du vocabulaire raciste, " bridés " pour les Asiatiques, " frisés " pour les Arabes, " blackos " pour les Africains, " portos " pour les Portugais… Un buffet à volonté de mots méprisants dont il va retourner le sens pour désamorcer l’effet d’insulte. " Bridés, frisés, blackos, portos, spingouins, germains ".

" Germains ", c’est les blonds… Et " Spingouins ", c’est une variante d’ " espingouins " qui est un terme d’argot raciste pour désigner les immigrés espagnols… On ne sait pas trop d’où ça vient - " espingouin ", " espingo ", " espagnol " - en tout cas, c’est pas très respectueux…

Tous ces mots sont aussi utilisés pour dessiner l’ambiance des banlieues – où vivent les enfants d’immigrés et dont ils résument la vie en ces termes : " Tu dis je t’aime en français. Quand tu piques la fille de ton meilleur ami. Avec qui tu as grandi dans la même HLM. " Et il termine sa litanie – " bridés, frisés, spingouins, germains, blackos, portos " - par " tous les enfants nés en France sont français d’Calais ". Et c’est ici que la chanson résonne jusqu’à aujourd’hui… Parce que, sans le faire exprès, trente ans à l’avance, elle donne une information capitale sur la question de l’immigration aujourd’hui – en citant Calais qui est devenu la ville symbole des migrants et du rejet qu’ils inspirent. C’est un pur hasard géographique car Yves Simon avait pensé mettre Beauvais mais qu’il a préféré Calais. Il s’est transformé – sans le vouloir – en Madame Irma de l’immigration, en reporter visionnaire d’une situation qui, depuis 1988, se répète… Et peut-être même se dégrade…

" Nés en France " est une chanson qui, par un accident de rime, est toujours dans l’actualité. " Tous les enfants nés en France sont français de Calais " comme pour dire " Nous sommes tous des fils d’immigrés " , " Nous venons tous au monde dans la même jungle ".

Et là où Yves Simon est très fort, là où il voit ou personne ne regarde, c’est qu’il donne même les résultats sportifs dix ans avant qu’ils n’aient lieu ! Dans la chanson, il dit : " T’es black, t’es beur. À la Coupe du monde de foot. Tu trembles, tu pleures, t’as plus que trois couleurs dans ton cœur. " Dix ans plus tard, la France gagne la Coupe du monde et on parlera de génération " black, blanc, beur " pour désigner la mixité de l’équipe et – partant – celle de la société française. Comme dans la chanson d’Yves Simon.

" Nés en France " est décidément une chanson qui a deux trains d’avance…

Écoutez "Nés en France" d'Yves Simon :