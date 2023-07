Neolys reprend en guitare-voix le titre "Respire" de Mickey 3D en live

Neolys était l’invité du 8/9 pour évoquer son parcours et son dernier EP SuperfluX. Il a aussi interprété en live une reprise du titre Respire de Mickey 3D.

C’est dans un télé-crochet qu’on l’a découvert pour la première fois il y a une dizaine d’années : "c’était dans Belgium’s got talent, je connaissais trois accords de guitare, j’avais envie de chanter et je me suis inscrit là-bas." Mais c’est plus tard, après un grave accident de la route où il a failli y rester, que tout a changé pour Neolys.

"Quand je m’en suis remis, je me suis juré que j’allais faire quelque chose de ma vie que j’aimais vraiment, et donc j’ai choisi de ne faire que de la musique", raconte-t-il. Et de cette renaissance est né son EP SuperfluX, sorti cette année avec des titres comme Attraction, Dérangés, et Éphémère.

Un choix du cœur, mais pas forcément un choix facile au départ : "c’est arrivé comme une évidence parce qu’avant ça ma vie était un peu décousue. Et quand on m’a recousu, je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose que j’aime vraiment."