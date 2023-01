Neolys interprète "Attraction" en live et présente son nouvel EP "SuperfluX"

Neolys était l’invité du 8/9 pour présenter son premier EP SuperfluX, qui sortira ce 27 janvier. Et pour cette occasion, il nous interprète aussi en live son morceau Attraction dans une version acoustique.

Son nom de scène fait référence à Neo, personnage principal du film Matrix qui a eu une très grande influence sur lui, et au lys, la fleur emblème de la ville de Bruxelles dont il est originaire. Son style fait le grand écart entre des morceaux urbains et d’autres beaucoup plus chantés. Neolys sort son premier EP SuperfluX qui contient 5 titres, qu’il est très impatient de présenter au public après deux ans de travail.

Les chansons de l’EP abordent principalement les thèmes de l’amour et des réseaux sociaux, sur lesquels il livre un regard plutôt critique, même s’il s’y inclut aussi.

"C’est surtout autocritique. Je suis autant sur les réseaux sociaux que ce que je "dénonce" dans mes chansons. J’ai essayé de dresser une fresque sociale la plus générationnelle possible", explique Neolys, pour qui les réseaux sociaux restent très importants dans son métier.

On ne peut pas sortir quelque chose sans l’appuyer sur les réseaux sociaux aujourd’hui.

Neolys présentera également son EP SuperfluX sur scène. Vous pourrez le voir ce samedi 28 janvier au Cirque Royal de Bruxelles et l’écouter la semaine prochaine sur VivaCité à l’occasion de la semaine de la musique belge, pour laquelle Neolys a été sélectionné en compagnie de quatre autres chanteurs belges, Mewhy, Cléo, Mentissa et Coralien.