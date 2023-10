Nénette, 16 ans, a opté pour le don d’organes et a sauvé plusieurs vies

Nénette s’est battue pendant 12 mois contre la maladie. Elle a été opérée une fois, a suivi un programme de revalidation, avant de rechuter. Elle a pu compter sur le soutien de l’équipe médicale du CHR de la Citadelle, à Liège.

Isabelle Badot, sa psychologue, l’a accompagnée dans ses choix. "Parce que je pense que cela a du sens. Cela a du sens surtout pour elle, et pour moi, c’est ce qui est important. Quand elle a appris qu’elle pouvait être donneuse d’organes et qu’elle pouvait peut-être aider plus d’une personne et donner plus que son cœur, vous auriez vu la joie qu’il y avait dans ses yeux et le rire qu’on a entendu ! C’était vraiment beau".

Face à cette maladie qui ne lui a laissé aucune chance, elle a fait le choix de l’euthanasie et le Docteur François Damas, qui tient une consultation de fin de vie au CHU de Liège, l’a accompagnée dans cette démarche.

"Nénette a traversé des épreuves importantes depuis que le diagnostic a été posé, et donc elle a eu le temps de réfléchir. Elle a fait une démarche extrêmement personnelle. Elle a voulu que sa mort puisse servir à quelque chose, avoir une signification. Pour elle, c’était important de savoir qu’elle pourrait donner ses organes après sa mort. […] Je pense que c’est une affaire de sens et peut-être en partie de consolation. L’entourage peut se raccrocher aussi à un petit quelque chose. Avoir perdu un enfant ou un proche et savoir que son cœur bat toujours chez quelqu’un d’autre, c’est peut-être un élément qui diminue un peu le chagrin".

Nénette est décédée quelques jours après cet entretien. Elle avait 16 ans. Comme elle l’avait souhaité, elle a pu faire don de ses organes et sauver la vie de plusieurs personnes en Belgique et à l’étranger.