"Neneh superstar", le joli conte de fées de la semaine pour Cathy Immelen

Tár

Lydia Tár est la chef d’orchestre la plus connue et la plus vénérée au monde. Extrêmement talentueuse, on découvre pourtant un personnage pervers narcissique. Lydia Tar est incarnée par Cate Blanchett, qui a déjà remporté un Golden Globe et un prix d’interprétation à Venise, et qui fait figure de favorite pour les Oscar pour ce rôle. Sa performance fantastique vaut la peine d’être vue, mais le film en lui-même est très froid, élitiste et austère. Surtout la première heure, remplie de conversations pointues sur la musique classique qui risquent de perdre le public.