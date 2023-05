Némo est un jeune poisson-clown comme les autres… et ce malgré sa nageoire atrophiée. Il n’a qu’un rêve : parcourir les océans, partir à la découverte de ces mondes incroyablement… bleus ! Marin, son père, est d’un autre avis. Terriblement peureux et craintif pour son fils (surtout depuis la mort de son épouse), il confond surprotection et amour paternel. Notez qu’il y a de quoi être inquiet. Pour prouver sa valeur, Némo a relevé un drôle de défi, aller toucher un bateau des plus mystérieux. Un bateau plein de plongeurs dont un (un dentiste) qui le récupère pour son aquarium. Marin part donc à la recherche de son fils et sur sa route, il croise Dory. À deux, ils vont traverser les océans…