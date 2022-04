Deuxième épisode de notre feuilleton consacré aux grands héros de la fiction. Après Arsène Lupin hier, Gorian Delpâture et Julien Demeuse s’intéressent à un autre héros imaginé par un écrivain français.

Sa première apparition, ce sera dans 20.000 lieues sous les mers où on le retrouve à la barre du sous-marin très perfectionné que les protagonistes ont d'abord confondu avec un monstre marin.

Un personnage mystérieux dont on connait peu de choses au début. On sait juste qu’il est le capitaine d’une formidable sous-marin qui effraie le monde entier. D’ailleurs, on l’appelle " personne ". " Némo " en latin.