Nelson Onana, attaquant des Red Lions : "Si les jeunes peuvent briller, c’est grâce aux vieux qui les soutiennent"

Les Red Lions ne sont pas parvenus à se défaire des Pays-Bas (défaite 4-2), mardi soir, et ont donc vu leurs adversaires remporter la 4e édition de la Hockey Pro League. Mais pour Nelson Onana, attaquant de 23 ans, "l’Euro reste l’objectif numéro 1".

"On peut être fiers de nous malgré la défaite. On a fait un bon match et un parcours monstrueux en Pro League. On a vraiment grandi", a-t-il confié au micro de Christophe Reculez.

À un mois et demi de la Coupe d’Europe (18 au 27 août), qui se déroule en Allemagne, la Belgique est encore un peu en dessous des Néerlandais, premiers mondiaux, mais est sur la bonne voie : "Aujourd’hui, les Pays-Bas sont plus prêts que nous pour l’Euro. Ils sont plus loin dans la construction de leur équipe. Mais le sport, c’est cyclique. Pour l’instant on est moins au top qu’eux mais on va revenir et les battre".

Durant la Pro League, Michel van den Heuvel, le coach des Red Lions, a offert plus de temps de jeu aux jeunes que par le passé. Et à 23 ans, Onana compte bien faire partie de la sélection pour l’Euro.

"L’entraîneur a donné sa chance à tout le monde. Puis il y a ceux qui saisissent les opportunités et ceux qui ne les saisissent pas. Les jeunes ont pris leur chance. On a montré qu’on avait la rage et l’envie. Mais si les jeunes peuvent briller, c’est grâce aux vieux qui les soutiennent et qui leur montrent comment ça fonctionne. Je suis sûr qu’il y aura des jeunes à l’Euro. J’ai montré que j’avais les qualités, surtout défensives, pour y participer. Mais tous les joueurs qui sont là ont le niveau. On verra qui le coach va choisir", a conclu Onana.