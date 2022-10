Nelson Monfort, Philippe Candeloro et la Petite Sirène sont les invités du prochain Grand Cactus !

C’est la nouveauté de cette nouvelle saison, lors de chaque émission, un invité différent prendra place aux côtés de Livia Dushkoff et David Jeanmotte. Après Yves Van Laethem et BJ Scott, c’est Jean-Luc Fonck qui honorera le Grand Cactus de sa présence. Le chanteur emblématique du groupe STTELLLA a l’humour légendaire, réagira aux sketchs et aux questions de Jérôme de Warzée.

Le magazine d’enquête "Investigafond" signera son grand retour ! Nous retrouverons également, " Les Offs ", la nouvelle séquence qui vous partage les coulisses de l’émission, mais la séquence de "Fabrizio". Sans oublier les " (C) actus en vrac ", les duplex et la parodie de " Jardins et Loisirs " de Martin Charlier.