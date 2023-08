Nelly Furtado, Justin Timberlake et Timbaland : le come-back du trio gagnant confirmé

Après avoir confirmé un retour avec Justin Timberlake dont le nouvel album paraîtra quand ce dernier le désire, Timbaland a annoncé sur TikTok le come-back du trio gagnant que les deux artistes formaient avec Nelly Furtado.

Voilà une nouvelle qui nous prouve encore une fois que le mood Y2K (Year 2000) n’en finit pas : Nelly Furtado, Timbaland et Justin Timberlake signent leur retour avec un single qui sortira le 1er septembre prochain.

Nelly Furtado avait déjà conquis les cœurs au début des années 2000, notamment avec son titre "I’m Like a Bird" qui fut un des hits de l’année 2001. Mais c’est à la fin des années 2000 que la carrière de la chanteuse canadienne était à son apogée. En effet, Furtado avait troqué la pop folk pour le RnB en s’associant avec le producteur en vogue du genre, Timothy Mosley alias Timbaland. Ensemble, ils nous ont concocté des pépites telles que "Promiscuous" ou encore "Say It Right" qui figurent sur l’album "Loose" de Nelly Furtado, produit par Timbaland et Danja (à part le morceau "Te busqué"). Durant cette période, ils collaborent avec Justin Timberlake sur le titre "Give It to Me" issu de l’album "Shock Value" de Mosley. C’est précisément à cette époque qu’ils deviennent un trio gagnant.