Nelly et Nadine : leur amour né dans l’enfer des camps raconté dans ce documentaire

Le film s’ouvre sur des images d’archives. Nous sommes le 28 avril 1945 : des milliers de femmes survivantes des camps de concentration nazis débarquent dans le port de Malmö en Suède. Elles ont été prises en charge par la Croix-Rouge suédoise.

Le réalisateur Magnus Gertten, originaire de cette ville suédoise de Malmö a découvert ces images en 2007, fasciné. " J’ai passé des années à percer les secrets de ces images d’archives, à donner un nom à ces visages anonymes " dit-il. Parmi tous ces visages, il y en a un qui le fascine plus encore : celui de Nadine Hwang. Après des mois d’enquête, il a retrouvé le nom et la trace de cette femme. C’est le début de l’histoire. La suite, il en prendra connaissance lors d’une rencontre avec la petite-fille de Nelly Mousset-Vos, une cantatrice belge survivante des camps nazis elle aussi.

Le film nous emmène alors dans une ferme du nord de la France. On y rencontre, Sylvie, petite-fille de Nelly, héritière des archives de sa grand-mère, minutieusement conservées dans une grande malle. Encouragée par son mari, Sylvie pleine d’émotion, se plonge pour la première fois dans tous ces souvenirs soigneusement rangés. Une véritable malle au trésor qui renferme quantités de lettres, de photos, un journal et même des films super 8.

Dans le grenier de leur ferme se trouvait un trésor d'archives, dont un journal des années de camp raconte le réalisateur. Le journal de Nelly est une source unique !

C'est l'amour qui les a fait tenir dans l'enfer des camps

Avec Sylvie, on découvre toute l’histoire de sa grand-mère Nelly qui se déroule sous nos yeux. Son arrestation à Paris en avril 43, sa détention au camp de Ravensbrück. Elle n’avait jamais parlé de la guerre et des camps à ses petits-enfants. Sa rencontre avec Nadine, grâce à la musique et qui deviendra l’amour de sa vie. Le début de ce grand amour, puis la séparation lorsque Nelly fut transférée au camp de Mauthausan, les retrouvailles après la libération, l’amour clandestin, puis leur vie au Venezuela.

Au fil du récit de Sylvie qui découvre les archives de sa grand-mère et des écrits de Nelly et Nadine, le film déroule l’histoire d’un magnifique amour improbable. " Son moteur de vie, c’était l’amour et c’est ça qui l’a fait tenir " dit Sylvie.

J'ai eu la chance d'avoir cette histoire d'amour entre les mains. L’histoire de deux femmes qui tombent amoureuses dans une caserne du camp de Ravensbrück, ce qui leur a donné la force d'endurer les horreurs des camps nazis, raconte le réalisateur.

Au bout des 90 minutes de film, on ressort ému et plein d’admiration pour ces femmes dont l’amour a été plus fort que la barbarie nazie, plus fort aussi que les tabous, que le jugement sévère d’une époque devant l’amour entre deux femmes.

Nelly & Nadine m'ont donné la possibilité de combiner ma curiosité pour l'histoire et la musique avec ma passion pour raconter des histoires sur des personnes qui se battent pour la liberté, l'amour et le droit d'être qui elles sont a dit le réalisateur. Et on reçoit cette magnifique histoire comme une véritable leçon de vie !

Produit par Auto Images en coproduction avec la RTBF /ADV Productions/ SVT et la VRT