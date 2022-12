Nelly et Nadine… Catherine et Christian Dior : des destins marqués par la guerre

Avec la crise de 1929, les affaires de Maurice, périclitent… En 1931, c’est dans leur villa Les Rhumbs, à Granville, que Madeleine décède. L’année suivante, c’est la ruine. La famille est obligée de vendre son appartement parisien et la villa normande. Maurice achète alors une petite maison dans le département du Var, à Callian : Les Nayssées.

Pour faire vivre la famille, Christian et Christiane se découvrent une passion pour la culture du potager dont ils vendent la production sur les marchés… En 1941, frère et sœur décident de rentrer à Paris. Ils s’installent dans un appartement du 10 de la rue Royale, en plein centre. C’est alors que Catherine entre dans l’un des premiers réseaux de Résistance, le Réseau F, plus tard renommé F2, l’un des plus dynamiques. On y accumule les renseignements concernant les armes et les mouvements opérés par les Allemands…

Catherine œuvre pour la France entre Midi et Paris où elle se réinstalle, chez son frère, au printemps 1944. Mais le 6 juillet, elle est arrêtée par la Gestapo. Torturée, elle passera par le camp de Drancy avant d’échouer à Ravensbrück en août. C’est finalement à Dresde qu’elle sera libérée en mai de l’année suivante. Rentrée à Paris, elle sera honorée de la croix de Guerre, de la croix des Combattants et de la Légion d’honneur.