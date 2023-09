Neko Light Orchestra se produira au Cirque Royale le 1er octobre

Neko Light Orchestra est un collectif de 20 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011.

Orchestre de rock mélodique spécialisé dans les ré-interprétations des musiques des Cultures de l'Imaginaire, le groupe s'illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d'animation d'Hayao Miyazaki...

Créé par Nicolas Chaccour, le collectif a rapidement pris cette forme de groupe de rock "qui se prend pour un orchestre" et re-interprète de nombreuses musiques avec sa sensibilité et son identité musicale, mais toujours dans un souci de création de versions inédites.

Après des débuts dans des conventions des Cultures de L’Imaginaire et des conventions "geek", le groupe a rapidement trouvé sa place dans des salles de cinéma puis, dans les plus belles salles de concerts en France et à l'étranger.

A 15h30 : 'Echos de la Vallée du Vent'

Concert regroupant tous les medleys des films écrits et réalisés par Hayao Miyazaki, avec les musiques composées par Joe Hisaishi et toutes les chansons en japonais.

A 20h : 'Echos d'Hyrule'

Concert tribute à la saga des jeux Zelda. Retrouvez les musiques emblématiques de la saga créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. De "The Legend of Zelda" premier du nom à "Breath of The Wild" en passant par "Ocarina of Time", venez découvrir ou redécouvrir les plus grands thèmes musicaux de la saga réinterprétés par le Neko Light Orchestra. Un concert puissant, en émotion, un voyage musical incroyable au cœur d'Hyrule, sur les traces de la Princesse Zelda.