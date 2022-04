Nekfeu a tourné un clip en Belgique !

Dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux ces dernières heures, on aperçoit une voiture en feu au milieu de la route en pleine nuit et des personnes qui lui assènent des coups… Une émeute à déplorer ? Non ce sont les scènes impressionnantes du prochain clip de Nekfeu. Scènes que le rappeur français est venu tourner en Belgique : à Charleroi et Anderlecht d’après certains témoins – riverains ou protagonistes. Les tournages auraient eu lieu de nuit, du 4 au 6 avril, et il pourrait s’agir d’un clip en collaboration avec un autre artiste.