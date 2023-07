Neisser Loyola, escrimeur de père en fils : objectif Paris 2024

Neisser Loyola est né le 28 juillet 1998 à Cuba. Il a toujours connu l’escrime. Avec un père médaillé de bronze aux Jeux de Sidney et un oncle champion du monde, il est né avec une épée dans son berceau. Ses premiers faits d’armes, il les réalise à Cuba et saisit sa première lame à l’âge de 10 ans. Chez les Loyola, l’escrime est un art que l’on pratique en famille.

Cette présence paternelle quotidienne est plus vue comme un soutien que comme une forme de pression pour Neisser : "C’est parfois difficile mais en même temps c’est bénéfique d’avoir son père derrière la piste pour te motiver et te donner des conseils. Oui, c’est un peu une exigence particulière. Mais dans tous les cas, je pratique l’escrime pour moi, pour devenir quelqu’un en escrime. Avec cet objectif, c’est très bien de pouvoir compter sur une famille qui me soutient très fort."

Même si ses aïeux ont réalisé quelques prouesses, l’escrime à Cuba n’est que très peu développée. Il y a peu de salles et peu de matériel. La seule façon de faire de l’escrime est de s’inscrire à une forme de sport étude où la pratique de l’escrime est conditionnée à l’obtention de bons résultats scolaires. "Il y a des écoles d’escrime et l’accès y est très compliqué. Une fois que tu es accepté, tu dois être fort en escrime et fort à l’école. Sinon, c’est dehors et tu ne peux plus faire d’escrime parce qu’il n’y a pas de clubs."