Neil Young va enfin sortir son album "perdu" de 1977 "Chrome Dreams" et reprend les concerts

La sortie de "Chrome Dreams" est la dernière d’une longue série de nouvelles sorties et d’archives de Young ces dernières années.

L’artiste a aussi entamé sa première tournée en quatre ans vendredi dernier (30 juin). Il a joué, comme annoncé précédemment, une foule de raretés lors d’un concert à Los Angeles.

Fidèle à ses habitudes, son premier concert sur quatre au John Anson Ford de Los Angeles, vendredi dernier, a été marqué par une foule de morceaux inédits et de raretés, notamment la première interprétation de "If You Got Love" depuis 1986 et la première interprétation du titre "Prime Of Life" de Neil Young & Crazy Horse depuis 1994.

Il a également interprété pour la première fois en direct le titre de 1994 "A Dream That Can Last".

Voici quelques images du concert :