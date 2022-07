Neil Young : un extrait du prochain album "Toast"

Neil Young et son groupe Crazy Horse ont partagé un avant-goût de l’album Toast enregistré en 2001 et conservé à l’abri jusqu’à aujourd’hui. Il sortira ce vendredi 8 juillet.

C’est via son site Neil Young Archives qu’il avait annoncé la sortie de Toast, du nom du studio où il l’a enregistré à San Francisco. Cette communication a ensuite été supprimée et maintenant, on sait que l’album sortira bel et bien ce vendredi en CD et en vinyle.

Neil Young a expliqué qu’il avait trouvé cet album si triste à l’époque qu’il n’avait pu se décider à le sortir. Et à propos de cet extrait qu’il partage aujourd’hui, "Timberline", il explique : "La scène décrit un homme religieux qui perd son job et qui se transforme en Jésus. Il ne peut plus couper d’arbres. C’est un bûcheron."