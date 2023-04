Neil Young, Stephen Still, et Joe Walsh se retrouvent tous sur scène

Setlist:

From Hank to Hendrix

Comes a Time

Heart of Gold

Helpless (Crosby, Stills, Nash & Young song)

On the Way Home (Buffalo Springfield song)

Everybody’s Wrong (Buffalo Springfield song)

Human Highway

For What It’s Worth (Buffalo Springfield song)

Bluebird (Buffalo Springfield song)

Mr. Soul (Buffalo Springfield song)

Long May You Run (The Stills–Young Band song)

Plus tôt dans la soirée, Stephen Stills a rendu hommage à son ami David Crosby, en reprenant un titre de CSNY, “Wooden Ships”, avec son fils, Chris Stills, et le fils de David Crosby, James Raymond. Graham Nash, qui avait un autre concert ce soir-là et n’avait pas pu se libérer, est apparu dans une vidéo pré-enregistrée pour présenter une performance de 2013 “Guinnevere” par Crosby, Nash, et le trompettiste Wynton Marsalis. " Profitez de la musique et réjouissez-vous. Il me manquera chaque jour de ma vie ", a-t-il ajouté.

L'événement de collecte de fonds "Light Up The Blues", basé à Los Angeles, est organisé par la famille Stills depuis 2013 au profit de l'organisation à but non lucratif Autism Speaks, qui sensibilise à l'autisme et sponsorise la recherche tout en menant des activités de sensibilisation destinées aux familles, aux gouvernements et au public. La sixième édition était animée par Jeff Garlin et Camryn Manheim et proposait également des concerts de Sharon Van Etten, Willie Nelson et d'autres artistes.

Cet événement caritatif fait suite au concert acoustique improvisé que Neil Young a donné en février, en soutien à la campagne United For Old Growth au Canada. C’était la première fois depuis 2019, on le sait frileux à l’idée de se produire en extérieur depuis la pandémie.

Il est toutefois prévu qu’il retrouve la scène pour le 90e anniversaire de Willie Nelson, les 29 et 30 avril.