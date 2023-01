Neil Young salue la mémoire de David Crosby

Neil Young a rendu un bel hommage à son ami David Crosby, décédé la semaine dernière à l’âge de 81 ans. Ensemble, ils formaient le supergroupe Crosby Stills Nash and Young.

Sur son site Neil Young Archives, il écrit : "David est parti, mais sa musique vit toujours. L’âme de CSNY, la voix de David et l’énergie étaient au coeur du groupe. Ses grandes chansons évoquaient ce en quoi nous croyions et c’était toujours chouette et excitant de jouer ensemble. "Almost Cut My Hair", "Deja Vu", et tant d’autres superbes titres qu’il a écrits étaient super pour jammer. [Stephen] Stills et moi nous éclations toujours à continuer, et continuer… Son chant, avec celui de Graham [Nash] était mémorable. Leurs duos étaient vraiment le point d’orgue de chaque concert."

"On s’est vraiment bien amusé, surtout au début," poursuit-il. "Crosby était un ami dévoué au début de ma vie. On a expérimenté pas mal de choses ensemble. Il était aussi le catalyseur de beaucoup de choses. Toutes mes pensées vont à Jan et Django, sa femme et son fils. Je vous envoie tout mon amour. Merci, David, pour ton esprit et tes chansons. Je t’aime. Je ne me souviens que du bon !"