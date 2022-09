Neil Young s’insurge contre la reprise de son titre par Beck pour la NFL

Comme le souligne Pitchfork, Neil Young aurait perdu son droit de véto face à l’usage commercial de certaines chansons, dont " Old Man ", depuis qu’il a cédé son catalogue à Hipgnosis en 2021.

Selon un communiqué de presse, Beck avait justifié le choix de cette chanson " Old Man " par les paroles “24 and there’s so much more”, en référence aux joueurs Tom Brady et Patrick Mahomes, qui ont tous deux gagné le Super Bowl à l’âge de 24 ans.

Neil Young de son côté, ne sent pas encore prêt à reprendre les concerts après la pandémie, mais ça ne l’a pas empêché d’interrompre une interview entre Rick Rubin et Jack White récemment.

Neil Young enregistrait en effet dans le même studio où les deux amis se trouvaient à Malibu. Et finalement, Jack White a souligné la capacité de Neil Young à se maintenir pendant des dizaines d’années dans l’industrie de la musique, tout comme les Rolling Stones.