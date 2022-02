Neil Young réfute la théorie du complot selon laquelle Pfizer a investi dans son édition musicale

L’artiste s’est exprimé au sujet d’une théorie complotiste selon laquelle l’édition de sa musique serait supervisée par la société pharmaceutique Pfizer. Selon cette théorie, Pfizer est propriétaire des éditions musicales de Neil Young.

Dans une lettre publiée sur son site Neil Young Archives (supprimée depuis, mais retranscrite par le site Stereogum), Neil Young s’est exprimé autour de cette rumeur. Cette théorie s’appuie sur le fait qu’un ancien PDG chez Pfizer est à présent conseillé par le gestionnaire d’actifs Blackstone et que l’éditeur de musique Hipgnosis, avec qui travaille Neil Young, est aussi en partenariat avec ce même gestionnaire. Neil Young clarifie la situation : "L’investissement de Blackstone est allé dans un fonds privé distinct d’Hipgnosis, et aucun de ces fonds n’a été utilisé pour le fonds Hipgnosis Songs (qui détient les droits de l’artiste). Pfizer n’a pas investi dans Hipgnosis, mais un ancien PDG de Pfizer est un conseiller pour Blackstone."

Selon Young, cette théorie est “intelligente mais fausse […] tant pour Pharm Aid (so much for Pharm Aid)", dit-il en référence aux métaphores récurrentes des théories du complot associées à “Big Pharma” et sa propre organisation caritative “Farm Aid”.

Cette théorie du complot fait suite au récent retrait de l’artiste de la plate-forme de streaming Spotify. En effet, son catalogue a été supprimé car il a estimé que le podcast Joe Rogan Experience divulguait des informations erronées concernant les vaccins COVID-19. Il commente à ce sujet : "Aux employés de Spotify, je dis que c’est Daniel Ek (PDG de Spotify) qui est votre gros problème, pas Joe Rogan”. Neil Young a également appelé les employés de Spotify à quitter leur emploi en raison de l’utilisation de la plateforme par Rogan.

Cette semaine dans le Making Of, Marc Ysaye revient sur l’album culte Harvest qui fête ses 50 ans cette année. Ecoutez tous les épisodes ici.