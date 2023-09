Neil Young : réédition pour le 50e anniversaire de "Time Fades Away"

Time Fades Away 50 Track List

Side A :

01. ‘Time Fades Away’

02. ‘Journey Through the Past’

03. ‘Yonder Stands the Sinner’

04. ‘L.A.’

05. ‘Love in Mind’

Side B :

01. ‘Don’t Be Denied’

02. ‘The Bridge’

03. ‘Last Dance’

04. ‘The Last Trip to Tulsa’

En juin, Young a entamé sa première tournée depuis quatre ans. Il a donné une série de concerts acoustiques en solo sur la côte ouest, ses premiers lives depuis la pandémie.