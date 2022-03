Neil Young prévoit un coffret pour son "Official Release Series Volume 4" le mois prochain

L’artiste a dévoilé le 4e volet de ses "Official Release Series" qui comprend 3 albums classiques des années 80 ainsi qu’un EP qui n’avait été commercialisé qu’en Australie et au Japon.

Prévu pour le 29 avril, on y trouvera un album solo de Neil Young, Hawks & Doves, son 5e album avec son groupe Crazy Horse, Re•ac•tor de 1981 et le premier avec les Bluenotes, This Note’s For You de 1988.

C’est aussi la première fois que les fans en dehors du Japon et de l’Australie pourront découvrir l’EP Eldorado de 1989. On y retrouvait Chad Cromwell à la batterie et Rick Rosas à la basse.

Pour annoncer cette sortie, Neil Young propose une version exclusive du titre "Cocaine Eyes" en haute qualité :