Neil Young partage les coulisses de la réalisation de son dernier album

"Barn s’attarde intentionnellement sur des plans uniques qui montrent des chansons complètes, prouvant qu’il n’y a rien de "monté", révélant le processus brut, organique et spontané de la musique qui prend vie à partir de moments inattendus."

"De superbes changements de lumière et de temps dansent dans la prairie isolée où se trouve la grange, ajoutant une touche de magie douce et mystique alors que la musique résonne encore et encore. Le film fait ressortir la gratitude et la joie qui ont imprégné toute cette expérience."

En juin dernier, Neil Young avait à nouveau dévoilé qu’il travaillait à ce nouvel album avec cette métaphore : "Le cheval est de retour dans la grange et dépoussière tout", pouvait-on lire sur son site officiel.

"L’album de Crazy Horse est en cours," expliquait-il avant de mentionner les personnes avec qui il a travaillé - Larry Cragg, Jeff Pinn, Bob Rice et Paul Davies : "Cela faisait longtemps qu’on ne s’était plus vus, et nous avons pleuré plus d’une fois !"

"On est heureux d’être de retour dans cette grange, une parfaite réplique de celle des années 1850 qui s’était effondrée au même endroit dans les montagnes du Colorado," précise-t-il quant à l’endroit où ont lieu ces sessions d’enregistrement.

"C’est une réplique exacte de l’originale, construite en pin Ponderosa par Ted Moews et sa superbe équipe d’artisans. C’est un lieu magique."

Lors de son annonce l’été dernier, il précisait : "C’est Mark Humphries qui s’occupe de tout, poursuivant ainsi une tradition de près de 50 ans. Il a d’ailleurs remarqué que cette nouvelle ferme remplaçait celle de Plywood Analog au Broken Arrow Ranch où nous avons enregistré Ragged Glory, Freedom et d’autres albums.

"On entame une nouvelle époque, avec de nouvelles chansons et émotions après ce par quoi notre monde est passé et continue encore de faire face."

"Cette musique, nous la faisons pour nos âmes. C’est comme de l’eau fraîche dans un désert. La vie continue."