Neil Young, parmi sa collection de voitures, une Citroën 2 CV

On a déjà évoqué la passion de Neil Young pour les voitures, généralement fasciné par les grosses américaines de la fin des années 40, 50 et 60, avec des exceptions pour de petits modèles européens comme la Triumph TR3, la Coccinelle et la 2 CV de chez Citroën.

Dans le livre "Neil Young, une Autobiographie Motorisée" aux éditions Rock and Folk, Neil relate son rapport avec les autos correspondant à des tranches précises de sa vie. Il y explique ce qu’il a vécu avec tel ou tel modèle et offre aux lecteurs des dessins colorés qu’il a pris le temps de réaliser pour le livre.

Voici ce que Neil Young décrit à propos de sa 2 CV au chapitre 21 : New York à l’été 1971, la voiture est parquée dans le centre-ville. Il vient de se payer cette Citroën d’occasion et ses copains ont appris qu’elle avait été utilisée comme mule pour, je cite, "transporter une cargaison secrète, peut-être dissimulée dans les ailes et qu’elle pouvait fort bien faire l’objet d’une surveillance, peut-être même pendant que nous étions présents". Mais il n’a jamais trouvé de substances illicites planquées dans la 2 CV.