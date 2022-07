Neil Young n’est pas encore prêt à reprendre les concerts après la pandémie

L’artiste ne sent pas encore en sécurité après la pandémie de Covid-19.

C’est en réponse à une lettre d’un fan qu’il écrit sur son site qu’il ne jouera pas de concert pour le moment car il "ne pense pas que la situation soit sûre avec la pandémie".

Alors que le monde rouvre ses portes de plus en plus, Neil Young ne semble pas vouloir sortir de chez lui. Il a d’ailleurs annulé sa participation au Farm Aid et fortement critiqué les concerts à grande échelle, en déclarant qu’il ne repartira pas en tournée avant d’avoir "battu" le Covid, ce qui risque de ne jamais arriver, si l’on en croit la plupart des responsables du secteur de la santé, qui pensent que le virus va devenir endémique, tout comme cela a été le cas pour la grippe espagnole de 1918 qui continue à circuler encore aujourd’hui.

C’est à un jeune fan de 21 ans, Tyler, qu’il a fait part de ses inquiétudes, alors que ce dernier lui disait qu’il espérait le voir au Farm Aid cette année : "Merci Tyler", écrit-il. "Cela me touche, mais je n’irai pas au Farm Aid cette année. Je ne suis pas encore prêt. Je ne pense pas que cela soit sûr pendant la pandémie," avant d’ajouter : "Cela me manque énormément".

Neil Young aide en général Willie Nelson, Dave Matthews et John Mellencamp à organiser ce célèbre festival qui aura lieu cette année le 24 septembre avec à l’affiche Tim Reynolds, Margo Price, Chris Stapleton, Sheryl Crow, Nathaniel Rateliff and The Night Sweats et Lukas Nelson & Promise of the Real.