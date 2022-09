Neil Young interrompt une interview entre Jack White et le producteur Rick Rubin

C’est au beau milieu du podcast d’une heure et demie, intitulé Broken Record et créé par le célèbre producteur Rick Rubin, que Neil Young est intervenu dans la conversation entre Rubin et Jack White.

Neil Young enregistrait en effet dans le même studio où les deux amis se trouvaient à Malibu. Et finalement, Jack White a souligné la capacité de Neil Young à se maintenir pendant des dizaines d’années dans l’industrie de la musique, tout comme les Rolling Stones.

"Je me souviens, quand j’avais 12 ans, les Rolling Stones en avaient 40 et tout le monde se disait "Oh mon dieu" ! C’est génial que vous puissiez prouver cela," déclare Jack White. Neil Young a dédié cette endurance à son "âme", expliquant que "s’il y a de l’âme, il y a toujours quelque chose qui en sortira, car que pouvons-nous faire d’autre ?"