Neil Young fait enlever sa musique d’une plateforme pour "fausses informations sur la vaccination"

Neil Young a posté une lettre (effacée depuis) sur son site dans laquelle il demande à son management et à sa maison de disques de retirer sa musique de Spotify.

"Je prends cette décision parce que Spotify partage de fausses informations à propos des vaccins, pouvant potentiellement causer la mort de ceux qui adhèrent à cette désinformation qu’ils laissent circuler", a-t-il écrit. "Merci d’agir dès aujourd’hui et tenez-moi informé du délai".

"Je veux que vous préveniez Spotify AUJOURD’HUI de ma demande. Ils peuvent avoir [Joe] Rogan ou Young. Pas les deux.”

Neil Young fait référence au streaming d’informations tronquées à propos des vaccins que Joe Rogan a partagé via The Joe Rogan Experience.

Le mois dernier, 270 docteurs, physiciens, et scientifiques avaient signé une lettre ouverte demandant à Spotify d’arrêter de partager les propos de Joe Rogan.

"Avec une estimation de 11 millions d’auditeurs par épisode, The Joe Rogan Experience, diffusé exclusivement sur Spotify, a une énorme influence", peut-on lire encore dans cette même lettre. "Spotify a la responsabilité de modérer la désinformation via sa plateforme, bien que la société n’ait pas de politique en la matière pour l’instant."

Neil Young avait déjà fait enlever son répertoire musical du service de streaming musical il y a quelques années, parce qu’il trouvait la qualité du son insuffisante, mais il avait ensuite changé d’avis.

Pour l’instant, nous n’avons pas encore connaissance d’une réponse donnée par Spotify à sa demande.

