Neil Young dit que c'est la fin des tournées, suite à la controverse sur le prix des billets entre The Cure et TicketMaster

Neil Young s'est exprimé sur l'état actuel des tournées suite à la récente controverse de Ticketmaster avec The Cure.

La semaine dernière, Robert Smith s’était dit dégoûté par les coûts abusifs à charge des acheteurs, qui font considérablement monter le prix des billets pour les prochains concerts de son groupe. Il a ensuite eu gain de cause et a pu annoncer aux fans qui ont acheté des places pour les dates en Amérique du Nord, qu’ils seraient remboursés d’une partie des frais prélevés par TicketMaster.

Aujourd'hui, Neil Young a écrit sur son site web : "C'est fini. Le bon vieux temps est révolu. Je reçois des lettres me reprochant des billets à 3 000 dollars pour un concert de bienfaisance que j'organise. Cet argent ne me revient pas, ni à moi, ni à l'association."

Il poursuit : "Les artistes doivent s'inquiéter des fans qui les blâment pour les suppléments de Ticketmaster et les revendeurs à la sauvette. Les tournées de concerts ne sont plus amusantes. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient. C’est fini".

Avant la mise en vente des billets, Robert Smith avait expliqué aux fans avoir choisi Ticketmaster comme partenaire car il espérait pouvoir fournir aux fans des tickets abordables, dont le prix n’exploserait pas au marché noir. La promesse était aussi de lutter contre les revendeurs à la sauvette et d'essayer "de mettre les billets entre les mains des fans à un prix équitable".

Une fois la vente commencée, Robert Smith s'est dit "dégoûté" par les frais élevés de Ticketmaster, qui s'était pourtant engagé à maintenir les prix à un niveau honnête pour les fans. Après la mise en vente par Verified Fan le 15 mars, certains fans ont signalé que les frais de Ticketmaster, y compris les frais de service, les frais d'installation et les frais de traitement de la commande, dépassaient le prix des billets.

Alors qu’on le sait frileux à l’idée de revenir sur scène après la pandémie, Neil Young est remonté sur scène fin février pour un concert en soutien à la campagne United For Old Growth au Canada. C’était une première en quatre ans. En juillet dernier, il déclarait ne pas être encore prêt à reprendre les concerts après la pandémie. Il avait d’ailleurs annulé sa participation au Farm Aid et fortement critiqué les concerts à grande échelle, en déclarant qu’il ne repartira pas en tournée avant d’avoir "battu" le Covid.

Côté studio, par contre, Neil Young annonce un nouvel album avec quelques membres de son groupe Crazy Horse. eil Young, Ralph Molina, Billy Talbot et Nils Lofgren du Crazy Horse ont annoncé la sortie de l’album All Roads Lead Home sous le nom de Molina, Talbot, Lofgren and Young. Il sortira ce 31 mars sous le label Reprise.