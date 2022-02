Neil Young connaît un boost de ventes et d’écoutes depuis l’affaire Spotify

Neil Young a vu une augmentation considérable de ses ventes et streaming depuis qu’il s’est opposé au choix de Spotify de diffuser le podcast The Joe Rogan Experience, qu’il estime être de la désinformation à propos du Covid 19.

Sa position a été entière en demandant à ce que toute sa musique soit retirée de la plateforme, mais en deux semaines, et selon MRC Data (anciennement Nielsen Soundscan), entre le 7 janvier et le 3 février, Neil Young a augmenté ses écoutes de 4% en streaming et de 80% en ventes d’albums.

Même sans Spotify, la musique de Neil Young a continué à être très recherchée en ligne passant encore de 5.3 millions d’écoutes dès la semaine du 24 janvier (date du début de l’affaire), à 5.6 millions pour la suivante. Notez qu’au début du mois de janvier, il était à 4 millions en moyenne.

Rappelons que suite à son départ de Spotify, les concurrents en ont largement profité. Le groupe aurait perdu, selon le NME, plus de 2 millions de dollars depuis le retrait de la musique de Neil Young. Mais selon la formule consacrée, le malheur des uns fait le bonheur des autres et Apple Music et Tidal ont profité de " l’affaire Neil Young vs Spotify " pour préciser que " chez eux, il est toujours possible d’écouter ses albums ". Neil Young a d’ailleurs aussi offert à ses fans 4 mois d’abonnement gratuit à Amazon Music.

Mais c’est surtout au niveau des ventes d’albums que l’augmentation est tangible

Neil Young a vendu 6.285 albums (soit 80% de plus que la semaine précédente (3484)) et 7.278 titres en digital (soit une hausse de 74% (4.190)), entre le 24 janvier et le 3 février.

Jusqu’ici les ventes d’albums de Neil Young étaient assez partagées entre supports physiques et digitaux, mais les chiffres pour les formats physiques ont eux aussi explosé de 102%, passant de 1.548 à 3.128 exemplaires.

Joni Mitchell, qui avait suivi le mouvement, a elle aussi vu ses ventes augmenter considérablement depuis son opposition forte à Joe Rogan.

Spotify a toutefois annoncé des mesures pour combattre la désinformation sur le Covid-19 sur sa plateforme. Le numéro un mondial du streaming musical va notamment introduire des liens dans tous ses podcasts évoquant le Covid-19, qui guideront ses utilisateurs vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées, a annoncé son PDG et fondateur Daniel Ek.

Il a aussi défendu devant ses employés l’accord d’exclusivité conclu avec l’animateur controversé Joe Rogan, crucial selon lui pour son service de streaming, tout en soulignant qu’il était en désaccord avec ce dernier sur "plein de choses".

Le podcast compte 11 millions d’abonnés, ce qui en fait le numéro un mondial pour la plateforme.

Il n’est pour l’heure pas question de déprogrammer le talk-show de Joe Rogan.

Pour rappel, Joe Rogan est accusé d’avoir découragé la vaccination chez les jeunes et d’avoir poussé à l’utilisation d’un traitement non autorisé, l’ivermectine, contre le coronavirus.

Plus de 200 professionnels de la santé américains avaient récemment tiré la sonnette d’alarme après qu’il eut reçu dans son émission un médecin très apprécié des anti-vaccins, Robert Malone.

De son côté, l’artiste américano-canadien Neil Young avait donc protesté en demandant que Spotify retire toute sa musique, rapidement rejoint par ses anciens complices Crosby, Stills et Nash, ainsi que par la chanteuse Joni Mitchell, aboutissant à un mouvement de désabonnement à Spotify sur les réseaux sociaux.

Neil Young va même à présent un pas plus loin en encourageant les employés de Spotify à quitter leur emploi avant "que la société ne dévore leur âme" et invite aussi d’autres musiciens à se désolidariser de la plateforme. "A cette époque de communication, ma désinformation est le problème", a-t-il écrit ce 7 février sur son site officiel. "Prenez de la distance avec ceux qui propagent de fausses informations. Trouvez un chouette endroit qui vous donnera votre chèque mensuel, vous en avez le pouvoir ! Utilisez-le !".

Dautres artistes ont aussi polémiqué sur le sujet, comme Sebastian Bach (ex-Skid Row) et David Draiman de Disturbed. Dans la foulée, vous n’y trouverez plus non plus la musique de Janis Joplin, Stewart Lee et de Failure.

De son côté, Joe Rogan a réagi récemment via une vidéo : "Je ne suis pas toujours tout. Je ferai de mon mieux pour essayer d’équilibrer ces points de vue plus controversés avec ceux d’autres personnes afin que nous puissions peut-être avoir une meilleure vision des choses."

A propos du départ de Joni Mitchell et de Neil Young, il ajoute : "Je suis désolée qu’ils réagissent comme cela. Ce n’est certainement pas ce que je voulais. Je suis fan de Neil Young, je l’ai toujours été."

Il s’adresse ensuite directement à Spotify : "Je n’essaye pas de susciter la controverse. Je ferai de mon mieux à l’avenir pour équilibrer les choses… Si je vous ai énervé, veuillez m’en excuser."

Pour l’anecdote, le magazine Rolling Stones a même partagé une histoire qui relie Joe Rogan à Neil Young. En 1986, et alors qu’il n''avait encore que 19 ans, Joe Rogan avait été garde de sécurité lors d’un concert de Neil Young dans le Massachussetts. Il avait d’ailleurs été licencié suite à un feu de joie et un mouvement d’agitation de la foule qu’il n’avait pas pu endiguer.