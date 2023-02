Neil Young annonce un nouvel album avec quelques membres de son groupe Crazy Horse

TRACKLIST :

1. ‘Rain’ (Billy Talbot)

2. ‘You Will Never Know'(Nils Lofgren)

3. ‘It’s Magical’ (Ralph Molina)

4. ‘Song Of The Seasons’ (Neil Young)

5. ‘Cherish’ (Billy Talbot)

6. ‘Fill My Cup’ (Nils Lofgren)

7. ‘Look Through The Eyes Of Your Heart’ (Ralph Molina)

8. ‘The Hunter’ (Billy Talbot)

9. ‘Go With Me’ (Nils Lofgren)

10. ‘Just For You’ (Ralph Molina)

Neil Young a sorti en novembre dernier l’album World Record dont on avait déjà pu découvrir un extrait.

L’album compte 10 titres et est produit par Rick Rubin dans ses studios Shangri-La de Malibu. C’est déjà là que Young avait travaillé là pour son album Peace Trail sorti en 2016. Il avait d’ailleurs parlé de son travail avec le célèbre producteur lors d’un podcast enregistré par Jack White dans les mêmes studios.

World Record est donc sorti la même année que Toast, qui nous était arrivé en juillet 2022.

Neil Young a aussi annoncé une première apparition en live en près de deux ans. Ce concert caritatif aura lieu au Greek Theatre à Los Angeles le 22 avril prochain, aux côtés de Stephen Stills, qui organise cet événement depuis 2013 au profit d’une association de recherche autour de l’autisme.