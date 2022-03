Neil Diamond vend son catalogue à Universal Music

Dans un communiqué, Neil Diamond a expliqué : "Après environ une dizaine d’années à travailler avec UMG, je suis très heureux de la confiance et du respect que nous avons construit ensemble et je suis persuadé que Lucian, Jody, Bruce, Michelle, et toute l’équipe d’UMG, continueront à représenter mon travail passé et futur avec la même passion et l’intégrité que j’ai eue dans ma carrière."

Lucian Grainge, CEO d’UMG, a ajouté : " Neil Diamond est, par définition, un auteur-compositeur véritablement universel. Son immense catalogue de chansons et ses enregistrements englobent certaines des chansons les plus appréciées et les plus durables de l’histoire de la musique. Grâce à notre partenariat, nous sommes honorés d’avoir gagné sa confiance pour devenir les gardiens permanents de son héritage musical monumental."

Le dernier artiste à avoir vendu son catalogue est John Lee Hooker, juste après Sting, George Michael, Motley Crue, Tina Turner, ZZ Top, Bruce Springsteen, James Brown, Neil Young, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Stevie Nicks, les Beach Boys, Bob Dylan, les Red Hot Chili Peppers et David Crosby.