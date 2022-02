Neil Beloufa expose son "Pandemic Pandemonium" à la galerie CLEARING

On paye son entrée – chose rare dans une galerie- mais c’est pour le jeu. On reçoit un ticket QR code et le visiteur est alors sollicité par des machines aux couleurs flamboyantes avec des ordinateurs, des claviers, des connexions, … Pour donner un exemple, après avoir regardé une série loufoque créée par l’artiste lui-même, une machine propose un quizz avec différentes questions. Il est également possible d’échanger avec Blue, un robot en demande de selfies et dont la personnalité évolue en fonction de la discussion qu’il tient avec le visiteur. Plus on joue, plus on interagit, plus on construit le contenu de l’exposition. C’est comme si l’artiste se mettait de côté pour voir son travail se finaliser entre les mains des visiteurs.

Le jeu est au centre de l’installation et de la création. L’intention réussie de Beloufa est d’atteindre un large public et de rendre ,par le rire, un jeu maîtrisé et intelligent. Il pourchasse les idées faciles et les lieux communs, et il dit : "je suis un outil du système, mais je le critique. Plus je le critique, plus on m’achète".