“Neige” : un film policier haletant au coeur des Rhône-Alpes avec Frédéric Diefenthal

Ce dimanche 25 septembre à 20h55, La Une vous propose de frissonner dans un cadre bucolique. Neige, un téléfilm co-produit par la RTBF vous emmène au coeur d’une histoire d’assassinat… bien étrange.

Réalisé en 2022 par Laurent Truel (Jean-Philippe, Un jeu d’enfants), Neige a été tourné dans la région Rhône-Alpes.

C’est l’histoire d’un capitaine de police (Thomas Delhaye) qui se retrouve au coeur d’une série d’assassinats bien sombres. Plusieurs notables de la régions sont retrouvés assassinés chez eux avec un mode opératoire particulièrement violent. Afin de faire avancer l'enquête, Thomas Delhaye, décide de faire sortir quelques jours de prison Juliette Hémon jeune femme incarcérée des années plus tôt pour une affaire étrangement similaire. Le duo découvrira que l’enquête est bien plus complexe que prévue et surtout… que personne n’en sortira indemne.