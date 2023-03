Neige sur les routes ce mercredi : résumé de la situation de ce matin

Comme prévu, ce matin, on découvre une fine couche de neige sur les provinces de Liège et de Luxembourg ce matin. Les températures à 6h étaient proches des 0 et -1°.

A 10h, même si tous les axes sont fluides, les conditions de conduite restent délicates entre autres sur le réseau secondaire et sur l'E411 entre Arlon et Luxembourg, l'E40 entre Battice et la frontière allemande, sur l'E40 entre Herve et Loncin, l'E25 dans la région de Manhay-Houffalize-Bastogne.

Les routes peuvent rester glissantes jusqu'à 11h. L'IRM parle de "conditions glissantes par endroits, à cause de plaques de glace ou des dernières chutes de neige qui toucheront encore surtout les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse voire localement la Campine". Suite aux nombreux passages de voitures, la neige fond sur les grands axes et le risque d'aquaplanage augmente également.

A 8h30, la neige a quitté le pays. A 8h, il neigeait encore sur certaines régions comme Verlaine (E411), Houffalize (E25), Bastogne (E25), principalement en province de Luxembourg.