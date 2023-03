Neige sur les routes ce mercredi matin : la situation en direct

Comme prévu, on découvre une fine couche de neige sur les provinces de Liège et de Luxembourg ce matin. Les températures à 6h sont proches des 0 et -1°, les routes peuvent donc être glissantes par endroit.

Certains axes sont particulièrement ralentis (6h40) :

- E411 entre Habay et Luxembourg (déjà + de 40 min perdues sur une vingtaine de kilomètres)

- E40 entre Battice et Aix-la-Chapelle

- E25 dans la région de Manhay

On remarque que vous êtes prudents sur les grands axes mais aussi sur le réseau secondaire mais malgré votre grande prudence il y a des incidents :

- Une voiture a déjà glissé ce matin dans l'échangeur de Battice en voulant dépasser un camion et s'est retrouvée sur le bas côté.

- Un camion est également en ciseau sur la N63 à Ougrée vers Liège (depuis 5h50).

- Un accident s'est produit vers 6h20 sur l'E411 à Léglise sur la voie d'accélération vers Arlon.