Neige : situation actuelle sur le réseau routier

Les flocons sont bien présents sur le Nord, le centre, l'Est et sur les Hautes Fagnes depuis ce matin.

Le trafic a été tout à fait fluide sur les routes en Wallonie, il n'y a eu aucune répercussion suite aux conditions hivernales.

Quant au ring de Bruxelles, il a été légèrement plus ralenti. Les automobilistes ont adapté leur conduite aux chutes de neige surprenantes pour la saison. Il y a eu deux accidents entre 7 et 8h sur le ring de Bruxelles et c'est surtout cela qui a ralenti le trafic principalement vers Zaventem.

Situation actuelle:

Les automobilistes roulent plus prudemment sur l'ensemble du ring de Bruxelles, de manière plus ralentie en général. Il n'y a pas d'accident à signaler et ce nulle part sur le réseau routier.

La Cellule d'Action Routière recommande cependant à tous les usagers de rester vigilants s’ils doivent emprunter le réseau routier, en particulier le réseau secondaire. Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l’état de leur véhicule, ne pas dépasser les épandeuses, …

Demain matin : risque de gel

Demain matin, les températures seront négatives et le sol sera mouillé. Le risque de gel et de verglas sera donc bien présent.