Neige Sinno, violée par son beau-père pendant son enfance : "L'inceste, c’est la mort quand même"

Triste tigre se caractérise par une écriture extrêmement empathique. L'auteure et traductrice n'approuve par exemple pas l'utilisation "galvaudée" de la notion de résilience, qui revient finalement à ostraciser les personnes incapables de passer outre les violences sexuelles qu'elles ont subies.

"Etre non résilient nous rendrait inférieurs à ceux qui s'en sortent. Déjà on a été et on est victime et en plus, parce qu'on n'est pas résilient, on doit se sentir encore plus mal parce qu'on n'est pas à la hauteur de ceux qui s'en sortent ? C'est insupportable cette idée" estime Neige Sinno pour qui avoir une grande résilience, c'est déjà arriver "à vivre normalement", sans s'effondrer en public dès que quelqu'un qui n'a pas été victime de violences sexuelles lâche le mot 'viol' dans une conversation : "Quand on a été victime d'inceste, il y a des choses insurmontables et que personne ne voit".

Dans cette même perspective, elle décrit sans détour le sentiment de honte qui accable souvent les victimes toujours après les faits. Elle s'interroge notamment sur cette notion qui sous-entend que les survivants sont supérieurs aux non-vivants : "Pourquoi que serais fière d'avoir survécu et pourquoi au contraire je n'aurais pas honte ? Alors que mon ami (décédé du cancer, ndlr), était un être merveilleux (...) et pourtant il ne survit pas".

Elle voit au contraire, une autre définition à la survie : un passage contraint par la mort. "Survivre ça veut dire vivre malgré le fait qu'on est passé par la mort : l'inceste c'est la mort quand même. On passe entre les mains de quelqu'un qui a le pouvoir sur votre vie. C'est ce que j'ai vécu quand j'étais enfant : je savais, il n'avait pas besoin de me le dire, que puisqu'il pouvait exercer cette violence extrême sur moi, il avait le pouvoir total sur ma vie ou ma mort. Si j'étais envie c'est parce qu'il décidait de me laisser en vie (...) C'est pour ça ce concept de survivant, il ne vient pas seulement parce qu'on considère qu'on a surmonté quelque chose, mais cette idée qu'on est passé par du non-vivant".