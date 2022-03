On le sait pour que la neige tombe au sol, il faut que la température entre le nuage où se forment les précipitations et le sol soit négative. Si la température près du sol est positive, il y aura de la pluie. Mais parfois la température diminue avec l’arrivée des précipitations et au fur et à mesure de leur chute, les pluies se transforment en neige, c’est ce qu’on appelle la neige par isothermie.