Neige : la situation est compliquée en province de Liège - plusieurs dizaines de km de files sur l'E42

On attend de fréquentes averses de pluie (avec parfois du grésil) en Flandre, de la pluie et neige mêlées sur le centre. Il y aura encore un risque généralisé d’averses de neige au sud du sillon Sambre-et-Meuse et sur l'est du pays où tombent actuellement de fréquentes averses neigeuses.