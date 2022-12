"Neige industrielle" : que nous tombe-t-il sur la tête ?

L’explication "brute" est la suivante : ce phénomène s’explique par de l’air très froid à basse altitude qui est plus rapidement saturé.

Concrètement, plusieurs ingrédients entrent en jeu. Cela ne vous aura pas échappé, le brouillard a été dense ce vendredi matin sur certaines régions. Ajoutez-y les particules fines émises par les industries et d’une mauvaise qualité de l’air et vous obtenez davantage de supports sur lesquels la condensation peut se fixer. Cela finit par former des agglomérats de cristaux de glace si lourds qu’ils finissent par tomber jusqu’au sol en flocons de neige : en somme, les particules se collent aux goulettes pour former des cristaux solides !

Ce phénomène météo est généralement très localisé. Il peut faire blanc sur moins d’un kilomètre à un endroit alors que quelques centaines de mètres plus loin, rien ne tombe. Une ville peut même être coupée en deux.

Dans certains cas, près des industries où la concentration d’humidité dans l’air est élevée, l’accumulation peut aller jusqu’à 5 cm de neige.