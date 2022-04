Neige, froid et coureurs frigorifiés : le circuit des Ardennes annulé en raison de la météo

Les organisateurs du Circuit des Ardennes ont bien été obligés d’annuler leur épreuve ce vendredi en raison de conditions météorologiques particulièrement difficiles. La neige et le froid ont en effet pris le peloton par surprise sur cette course de 166 kilomètres disputée entre Carignan et Margut, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec notre province du Luxembourg.

Les organisateurs de cette course de catégorie 2.2 destinée aux équipes continentales avaient d’abord décidé de raboter l’épreuve d’une cinquantaine de kilomètres avant de l’annuler définitivement à 35 km du but.

Frigorifiés, les coureurs se souviendront longtemps de ce périple comme en témoignent des images diffusées par l’équipe U23 d’Israël Premier Tech.