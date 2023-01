Neige en Belgique : les meilleurs spots pour le ski et les balades dans la poudreuse ce weekend

Comme chaque année lors de chutes de neige, on attend énormément de monde dans le Parc naturel des Hautes Fagnes. Comme son nom l’indique, cette zone est un parc naturel, et n’est donc pas adaptée au tourisme. Si des parkings sont disponibles, ils ne sont jamais assez grands pour accueillir les promeneurs qui viennent profiter des joies de l’hiver dans cette région.

La police de la zone locale Stavelot – Malmedy annonce que des zones de stationnement seront adaptées le long des nationales. Mais tout n’est pas permis pour autant car certains secteurs sont protégés pour le bien-être de la flore et de la faune. La police patrouillera pour prévenir des zones autorisées ou non.

Quelques petites choses à retenir :

- Si vous vous parquez dans une zone interdite, la tolérance zéro sera appliquée et le véhicule sera dépanné et il vous en coûtera 220€.

- Venez le plus tôt possible. Avant 10 heures, c’est le moment idéal pour profiter des paysages sans qu’il y ait trop de monde.

- N’oubliez pas que nous sommes en hiver et que la nuit tombe tôt ! À 16h30 il fait noir ou presque et il n’y a pas d’éclairage artificiel dans le parc. Ne vous laissez pas surprendre ou prévoyez une lampe.