Neige : de moins en moins de Belges prévoient des pneus hiver

La vague de froid qui a saisi la Belgique ce vendredi n’a pas enchanté tout le monde : certains automobilistes n’avaient pas prévu l’arrivée d’une telle quantité de neige, et n’avaient pas sorti les pneus adaptés. Certains n’en avaient tout simplement pas acheté, après plusieurs mois à la météo clémente. "Les gens ont attendu et ont été pris au dépourvu, explique Thierry Hénard, gérant d’une centrale de pneus dans le Hainaut. Ils restent en pneu été et le pneu été n’est pas vraiment prévu pour l’hiver, donc directement, ils glissent, ils sont bloqués."

La meilleure solution est peut-être d’opter pour des pneus "quatre saisons" : comme les pneus hiver, ils sont dessinés pour évacuer l’eau et la neige. "La neige se dégage automatiquement", précise un garagiste. Le pneu reste aussi souple, il ne durcit pas. "Quand il fait fort froid, il reste toujours à sa température", note le garagiste.

Le pneu hiver n’est pas obligatoire en Belgique, ni aux Pays-Bas, mais c’est le cas au Luxembourg, en Allemagne et dans les régions montagneuses de France.