Neige ce vendredi ? Un léger saupoudrage sur les reliefs !

Alors que ce jeudi matin, les modèles prévoyaient une accumulation entre 1 et 7 cm sur les hauteurs (au-dessus de 300 m), les dernières prévisions semblent être moins alarmistes. Cela s’explique, dans ce genre de situation, avec des hautes pressions et de l’air froid en altitude. La moindre petite variation d’humidité peut engendrer une goutte froide et rendre la fiabilité des prévisions moins précise. En effet, le front neigeux qui devait passer à la base sur l’ensemble du sud du sillon Sambre et Meuse semble plutôt se déplacer sur la partie plus au sud du territoire et concerner uniquement l’Ardenne et les Hautes-Fagnes. Au final, un léger saupoudrage sera observé d’ici vendredi soir au-dessus de 300-400 m et d’une petite accumulation de 1 à 3 cm mais pas de quoi skier.

Comme prévu initialement, le reste du pays sera au sec avec de la grisaille et de timides éclaircies.

N’oublions pas que la météo est une science inexacte et qu’une surprise peut encore survenir avec l’arrivée des dernières mises à jour des modèles d’ici vendredi matin.